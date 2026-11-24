Pedro Sánchez protagoniza esta semana dos secciones de Más de uno Murcia. Ana Bravo lo analiza desde la gramática y Lola de la Cruz desde la empatía.

En "Identidad Ñ", Ana Bravo, lingüista de la Universidad de Murcia, se fija en una frase del debate electoral entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Cuando el candidato popular le pidió que aprovechara para disculparse, el presidente contestó con un "Si tengo que pedir perdón...". Ana Bravo explica primero la diferencia entre "tener que", que expresa una obligación que viene de fuera, y "deber", que expresa una obligación moral. Después recurre al filósofo John Austin y a su libro "Cómo hacer cosas con palabras" para hablar de las expresiones performativas. Frases como "te lo prometo" o "pido perdón" hacen lo que nombran, pero solo si se dicen en presente, en primera persona y en la oración principal. Dentro de una condicional pierden esa fuerza, y por eso, según la lingüista, Sánchez no llegó a pedir perdón.

En Estoy enritá, Lola de la Cruz habla de lo que el presidente no hizo. Le reprocha su falta de empatía con las familias de los fallecidos en los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), porque no acudió a los funerales celebrados en Huelva y en la Catedral de Toledo. Sánchez justificó su ausencia diciendo que no asiste a ceremonias religiosas. Para nuestra colaboradora, el dolor de esas familias merecía que estuviera allí.