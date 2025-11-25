Con Ana Bravo

Identidad Ñ: ¿Cuántas palabras tiene la nieve? Lengua, pensamiento y el mito inuit

Desde Canadá, la lingüista de la UM, Ana Bravo analiza en Más de uno Murcia cómo la lengua moldea la forma en que percibimos la realidad.

Julián Vigara

Murcia |

Ana María Bravo, profesora de Lengua en la UM

En este nuevo podcast Identidad Ñ, la lingüista murciana Ana Bravo nos acompaña desde Canadá para desentrañar uno de los tópicos más extendidos sobre las lenguas del norte: ¿tienen realmente los inuit más de cien palabras para referirse a la nieve?

A lo largo de la conversación con Julián Vigara, la profesora de la UM Ana Bravo explica:

  • La diferencia entre inuit e inuktitut y por qué «esquimal» es un término desfasado.
  • Cómo se originó el mito lingüístico a partir de los estudios del antropólogo Franz Boas.
  • La evolución de la llamada hipótesis de Sapir-Whorf y el debate sobre el relativismo lingüístico.
  • Ejemplos concretos de términos como qanik (la nieve que cae) y aputi (la nieve ya depositada).
  • Por qué la relación entre lengua y pensamiento sigue siendo uno de los grandes enigmas de la lingüística moderna.

Una conversación ágil, cercana y muy reveladora que invita a reflexionar sobre cómo los murcianos -y cualquier hablante- parcelamos la realidad a través de nuestra lengua.

Un contenido para escuchar con calma… o mientras se saborea una marinera y un quintico, como sugiere la colaboradora.

