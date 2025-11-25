Identidad Ñ: ¿Cuántas palabras tiene la nieve? Lengua, pensamiento y el mito inuit

En este nuevo podcast Identidad Ñ, la lingüista murciana Ana Bravo nos acompaña desde Canadá para desentrañar uno de los tópicos más extendidos sobre las lenguas del norte: ¿tienen realmente los inuit más de cien palabras para referirse a la nieve?

A lo largo de la conversación con Julián Vigara, la profesora de la UM Ana Bravo explica:

La diferencia entre inuit e inuktitut y por qué «esquimal» es un término desfasado.

e y por qué «esquimal» es un término desfasado. Cómo se originó el mito lingüístico a partir de los estudios del antropólogo Franz Boas .

. La evolución de la llamada hipótesis de Sapir-Whorf y el debate sobre el relativismo lingüístico.

y el debate sobre el relativismo lingüístico. Ejemplos concretos de términos como qanik (la nieve que cae) y aputi (la nieve ya depositada).

(la nieve que cae) y (la nieve ya depositada). Por qué la relación entre lengua y pensamiento sigue siendo uno de los grandes enigmas de la lingüística moderna.

Una conversación ágil, cercana y muy reveladora que invita a reflexionar sobre cómo los murcianos -y cualquier hablante- parcelamos la realidad a través de nuestra lengua.

Un contenido para escuchar con calma… o mientras se saborea una marinera y un quintico, como sugiere la colaboradora.