Los hombres tienen hoy la mitad de testosterona que hace 50 años

Un hombre de 30 años en 2026 tiene, de media, la mitad de testosterona que un hombre de 30 años en 1972. La cifra procede de un metaanálisis internacional presentado en el Congreso Europeo de Reproducción Humana, con más de 118.000 varones analizados a lo largo de casi medio siglo. El descenso, además, se ha acelerado desde el año 2000.

En Sexo sentido hemos analizado el fenómeno con el doctor Leandro Reina, urólogo del Hospital Morales Meseguer, y con Jesús Rodríguez, doctor en sexología y psicólogo clínico del Instituto Sexológico Murciano (ISM).

Qué levantó la liebre

Reina explica que la alarma no partió de la hormona, sino del semen, década tras década se constató que la calidad seminal de los varones iba disminuyendo. A partir de ahí, distintos trabajos (además del presentado en el congreso europeo, el urólogo cita otros dos publicados en New England y en Sexual Medicine) confirmaron que desde 1960 los niveles de testosterona también caen de forma sostenida en cada nueva generación.

Al descenso generacional se suma el propio del envejecimiento. Según detalló el especialista, un varón de 40 años pierde en torno a un 2,5% o 3% de testosterona por cada década que cumple. «Si a eso le sumamos que según de qué década vengas también se ha producido un descenso directo, la duda que tenemos y el miedo es hacia dónde vamos y a dónde vamos a llegar», advirtió.

Contaminación y obesidad, los dos factores señalados

Reina descartó buena parte de los mitos que circulan sobre el asunto, empezando por el clásico del teléfono móvil en el bolsillo del pantalón. Los dos factores que hoy se conocen con solidez son otros:

Los agentes contaminantes del aire. Elementos como el dióxido de azufre, el ozono o las partículas PM 2,5 resultan nocivos para el funcionamiento del testículo y han aumentado en las últimas décadas.

Elementos como el dióxido de azufre, el ozono o las partículas PM 2,5 resultan nocivos para el funcionamiento del testículo y han aumentado en las últimas décadas. La obesidad. Los datos de la OMS que maneja el urólogo apuntan a que el número de personas obesas se ha cuadruplicado a nivel mundial en los últimos años, y la relación entre obesidad y déficit de testosterona está bien establecida.

El mecanismo tiene nombre. La grasa visceral contiene una enzima, la aromatasa, que transforma las hormonas masculinas en femeninas, convierte la testosterona en estradiol. De ahí que muchos varones con obesidad presenten desarrollo mamario.

El cambio climático aparece como tercer elemento a vigilar. El testículo trabaja a una temperatura distinta a la del resto de órganos (por eso se sitúa fuera de la cavidad abdominal) y el aumento térmico verano tras verano altera su funcionamiento intrínseco.

Cuándo hay que acudir al urólogo

Reina alertó de un efecto colateral del ruido en redes sociales: el sobrediagnóstico. «La gente hoy en día a la mínima piensa que es eso», señaló. Su recomendación se centra en los varones por encima de los 50 años que noten un cambio respecto a sus capacidades previas: apatía, desgana, pérdida de motivación o caída de la libido. Conviene recordar que la testosterona es una hormona fluctuante, con ritmo circadiano y máximo hacia las 7 de la mañana, por lo que una situación puntual no basta para hablar de déficit.

Jesús Rodríguez aportó una advertencia desde la salud mental, muchas distimias y crisis de ciclo vital comparten sintomatología con el déficit de testosterona. Ese malestar general, la tristeza, la pérdida de energía o la irritabilidad que parecen una depresión pueden esconder un problema hormonal tratable. El sexólogo reclamó que se haga ese cribado a más pacientes y recordó que el especialista de referencia es el urólogo-andrólogo, una figura poco conocida entre la población.

Tratamiento sí, pero con criterio

Existen fármacos que suplen la función hormonal y reequilibran los niveles: en gel, inyectables de administración espaciada y, en el futuro, formulaciones intranasales y orales todavía no comercializadas en España.

Reina insistió en que no se trata de un tratamiento de consumo libre. Tocar el eje hormonal puede resultar peligroso y tiene contraindicaciones claras (pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio elevado o con niveles altos de hemoglobina en sangre, entre otras). «Hay que ser muy fino para tocar ese eje», resumió el urólogo, que reclamó que la indicación y el seguimiento queden siempre en manos de un especialista con conocimiento en la materia.