Historia de la publicidad: La IA

Que habláramos con el móvil, un coche ya nos hablaba a nosotros. Ese es el punto de partida de la sección "Historia de la publicidad" en "Más de uno Murcia", donde Nacho Tomás, director de la agencia N7, analiza la relación entre creatividad y tecnología a través de seis piezas que marcan época.

El viaje arranca con el Renault 25. Lanzado en 1984, montaba como novedad un ordenador de a bordo parlante que se ocupaba de algunas funciones importantes del vehículo, y la voz salía de un futurista panel de instrumentos diseñado por Marcello Gandini. Aquella voz metálica que avisaba de una puerta abierta se convirtió en seña de identidad de una generación, y todavía hoy circula en las redes como objeto de culto para nostálgicos.

El salto al presente llega con uno de los anuncios más comentados de la década. Cruzcampo y Ogilvy España recuperaron a Lola Flores, fallecida en 1995, mediante la técnica de deepfake. El trabajo partió de más de 5.000 imágenes de archivo y muchas horas de grabaciones, y sus hijas Lolita y Rosario supervisaron la voz, los gestos, la entonación y las expresiones. La marca eligió para el lanzamiento el 21 de enero de 2021, fecha en la que la artista habría cumplido 98 años, y el vídeo se viralizó de inmediato, entre la emoción y el debate ético.

La voz como manifiesto de marca tiene otro ejemplo en Rosalía y Cupra. La cantante reinterpretó 'Abcdefg' para recorrer, letra a letra, los conceptos con los que se identifica la marca, en una pieza presentada durante el intermedio de la Final Four de la Kings League en el Spotify Camp Nou.

Campofrío llevó el juego más lejos en su campaña navideña de 2023. Primero lanzó un teaser rodado al pie de la letra a partir del guion que le devolvió ChatGPT, y después presentó el anuncio real, 'El anuncio de CampofrI''A', en el que la IA permitió recrear a humoristas que ya no están, como Quique San Francisco, Eugenio y Chiquito. La campaña logró una Plata en Uso Innovador en Film en el Festival El Sol.

El recorrido se cierra con 'Batido', de Movistar, para la Selección Española. La pieza, firmada por Oriol Villar, adopta la apariencia de un vídeo motivacional épico hasta que un giro revela que todo lo ha creado un grupo de adolescentes por encargo de Luis de la Fuente. En la producción, a cargo de Roma y Mito AI, intervinieron más de 140 especialistas, y el propio Villar defiende que la IA "no sustituye las ideas, las personas ni la emoción".

Nacho Tomás analiza qué aporta cada una de estas piezas, dónde está el límite entre homenaje y artificio, y qué papel conserva el talento humano cuando la máquina ya es capaz de hablar, cantar y hasta resucitar. Escucha la sección completa en el audio.