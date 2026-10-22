Con Nacho Tomás

Historia de la publicidad: De la tv al WhatsApp, los anuncios que España convirtió en virales

Nacho Tomás, director de N7 (agencia de publicidad, comunicación y marketing online), repasa en «Más de uno Murcia» las campañas que saltaron de la televisión al lenguaje de la calle, del primo de Zumosol al “Pollo, pollo” de KFC.

Julián Vigara

Murcia |

Nacho Tomás habla del marketing en los 60
Nacho Tomás

Hubo anuncios que no duraban treinta segundos, sino décadas. Frases que saltaban de la televisión al patio del colegio, al bar y a la sobremesa, y que todavía hoy somos capaces de repetir de memoria. De eso ha hablado Nacho Tomás, experto en el sector y director de N7 (agencia de publicidad, comunicación y marketing online), en una nueva entrega de Historia de la Publicidad en Más de uno Murcia.

En esta sección “De la televisión al Whatsapp”, Nacho Tomás ha trazado un recorrido por los grandes fenómenos virales de la publicidad española. Un viaje que arranca en 1993 con el mítico “primo de Zumosol”, pasa por el “Hola, soy Edu, feliz Navidad” de Airtel (1997) y por el “¿A qué huelen las nubes?” de Evax (1999), campañas que se instalaron en el habla cotidiana mucho antes de que existiera internet tal y como lo conocemos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid