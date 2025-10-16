Historia de la publicidad: 'Tal como éramos'

LEER MÁS Historia de la publicidad: Los mejores anuncios de nuestra vida

En Historia de la Publicidad, Nacho Tomás nos propone un viaje sonoro por tres marcas icónicas para entender cómo la creatividad se adapta (y anticipa) a los cambios sociales. Escuchamos la épica coral de “Al mundo entero quiero dar…” frente a la Coca-Cola de “para todos”, donde la emoción pasa del gran himno a los micromomentos cotidianos. Con Ariel, saltamos de la bata blanca y las pruebas de laboratorio de 1978 a un discurso cercano que parte del insight real —“¿olor a sudor? Relax”— con roles y situaciones más diversos. Y en Cola Cao, analizamos cómo se gestiona un legado potente: conservar la melodía reconocible actualizando el relato para alinearlo con la sensibilidad de hoy. Un “antes y después” que demuestra que la publicidad es el espejo de cada época… y que nosotros también cambiamos con ella.