En Historia de la Publicidad, Nacho Tomás nos propone un viaje sonoro por tres marcas icónicas para entender cómo la creatividad se adapta (y anticipa) a los cambios sociales. Escuchamos la épica coral de “Al mundo entero quiero dar…” frente a la Coca-Cola de “para todos”, donde la emoción pasa del gran himno a los micromomentos cotidianos. Con Ariel, saltamos de la bata blanca y las pruebas de laboratorio de 1978 a un discurso cercano que parte del insight real —“¿olor a sudor? Relax”— con roles y situaciones más diversos. Y en Cola Cao, analizamos cómo se gestiona un legado potente: conservar la melodía reconocible actualizando el relato para alinearlo con la sensibilidad de hoy. Un “antes y después” que demuestra que la publicidad es el espejo de cada época… y que nosotros también cambiamos con ella.
Historia de la publicidad: 'Tal como éramos'
Nacho Tomás —director de N7— compara anuncios clásicos y actuales para descubrir cómo han evolucionado la música, el tono, los roles y los valores en la publicidad.
Necho Tomás, director de N7, agencia de publicidad, comunicación y marketing online