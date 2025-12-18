Historia de la publicidad: Navidad

La Navidad tiene una banda sonora paralela a los villancicos: la de los anuncios que, año tras año, han ido fijando recuerdos en la memoria colectiva. No son solo campañas; son pequeñas postales de época. Basta una melodía, un plano o una frase para que aparezcan, como por arte de magia, el salón de casa, el brillo del árbol, el sofá compartido y ese instante en el que, por unos segundos, todo parecía más sencillo.

En el nuevo episodio de Historia de la publicidad, el experto en marketing Nacho Tomás, director de N7 -agencia de publicidad, comunicación y marketing online-, repasa con tono cercano y mirada analítica los spots navideños que han dejado huella en varias generaciones. Un recorrido por anuncios que han sabido tocar una tecla muy concreta: la del regreso, la familia, la espera, la ilusión y esa emoción de las fiestas más bonitas, las de Navidad que convierte un mensaje comercial en un ritual compartido.

El podcast recupera piezas icónicas: desde el brillo festivo de Freixenet hasta las historias emocionales de la Lotería de Navidad; del «Vuelve a casa por Navidad» de El Almendro -en sus versiones clásica y más reciente- a los guiños que forman parte del imaginario popular, como «Hola, soy Edu», el calvo de la Navidad, las muñecas de Famosa, el inconfundible universo de Suchard, el aroma de Café Nestlé o la épica luminosa de Coca-Cola.

Más allá de la nostalgia, la sección que puedes escuchar los jueves en Más de uno Murcia también explica por qué estos anuncios han funcionado tan bien: música reconocible, relatos simples pero eficaces, personajes memorables y un denominador común que se repite con precisión: la promesa de que, en Navidad, todavía podemos reencontrarnos con los nuestros y con lo que fuimos. En tiempos de prisas, pantallas y agendas imposibles, quizá por eso siguen teniendo tanto poder: porque no se limitan a vender un producto, venden un recuerdo. Y de esos, en estas fechas, siempre apetece comprar alguno más.