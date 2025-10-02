Con Nacho Tomás

Historia de la publicidad: Los mejores anuncios de nuestra vida

De Las Muñecas Famosa y ColaCao al “busque, compare...”: viaje sonoro con Nacho Tomás, director de N7 -agencia de publicidad, comunicación y marketing online- por los jingles y frases que se hicieron cultura popular.

Julián Vigara

Murcia |

Nacho Tomás

Estrenamos Historia de la publicidad en Más de uno Murcia con Nacho Tomás —director de N7 y autor de Impulsa tu marca— para repasar los spots que nos educaron el oído y la memoria. ¿Por qué ciertas melodías se quedan a vivir en la cabeza? ¿Cómo un claim llega a convertirse en refrán? Y, sobre todo, ¿qué aprendieron las marcas de aquella “edad de oro” del jingle?

  • Infancia y recuerdos: Muñecas Famosa, ColaCao, Natillas Danone.
  • Frases que ya son cultura popular: “Soy Edu, feliz Navidad”, “Pezqueñines, ¡no!”, “Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo”.
  • Viajar y soñar: el “chucuchú” de Renfe y el regreso de El Almendro.
  • Jingles imborrables: Cucal, Bic.
