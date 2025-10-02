Historia de la publicidad: Los mejores anuncios de nuestra vida

Estrenamos Historia de la publicidad en Más de uno Murcia con Nacho Tomás —director de N7 y autor de Impulsa tu marca— para repasar los spots que nos educaron el oído y la memoria. ¿Por qué ciertas melodías se quedan a vivir en la cabeza? ¿Cómo un claim llega a convertirse en refrán? Y, sobre todo, ¿qué aprendieron las marcas de aquella “edad de oro” del jingle?

Infancia y recuerdos : Muñecas Famosa, ColaCao, Natillas Danone.

: Muñecas Famosa, ColaCao, Natillas Danone. Frases que ya son cultura popular : “Soy Edu, feliz Navidad”, “Pezqueñines, ¡no!”, “Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo”.

: “Soy Edu, feliz Navidad”, “Pezqueñines, ¡no!”, “Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo”. Viajar y soñar: el “chucuchú” de Renfe y el regreso de El Almendro.

el “chucuchú” de Renfe y el regreso de El Almendro. Jingles imborrables: Cucal, Bic.