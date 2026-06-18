Historia de la publicidad: Marketing deportivo

El deporte regala imágenes que ningún departamento de marketing podría comprar. La última, la del portero de Cabo Verde que pasó de 50.000 a 5.000.000 de seguidores en Instagram tras medirse a España en el Mundial. El césped convertido en el mejor escaparate publicitario del planeta.

A partir de ese fenómeno, el experto en marketing y director de la agencia de publicidad, comunicación y marketing online N7, Nacho Tomás, propone una nueva sesión de arqueología publicitaria para repasar cómo el deporte y la publicidad llevan décadas dándose la mano.

Un recorrido que arranca en las promociones de gimnasia de los años sesenta y atraviesa el Mundial de España '82 -con El Corte Inglés, Emidio Tucci o las zapatillas J'Hayber-, el EPI de la Nocilla, el «la vida es mejor en chándal» de Sprinter, el inolvidable «papá, ¿por qué somos del Atleti?» y los grandes himnos internacionales de Nike, Adidas o Pepsi, con Ronaldinho como icono global.