Historia de la publicidad: el impacto estratégico de la música en las campañas

En el podcast Historia de la publicidad, Nacho Tomás —director de la agencia N7 y experto en marketing— nos invita a un viaje sonoro por algunas de las campañas publicitarias más memorables de las últimas décadas. ¿Qué tienen en común T-Mobile, Pepsi, Estrella Damm o Movistar? Todas supieron elegir la canción perfecta.

Desde clásicos como 'Ain’t No Mountain High Enough" hasta himnos inesperados como 'Amo a Laura', Nacho analiza cómo la música no solo acompaña a la publicidad, sino que muchas veces trasciende, convirtiéndose en parte de la cultura popular. También hay espacio para campañas con mensaje social, como la impactante prevención de accidentes con REM, o aquellas que evocan nostalgia y verano, como Estrella Damm con 'Summercat' de Billie the Vision & the Dancers.