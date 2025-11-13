Historia de la publicidad: eslóganes que se nos quedaron pegados al cerebro: viaje sonoro por la historia de la publicidad

El recorrido arranca con el mítico "Todo, todo y todo" de Catalana Occidente, ejemplo perfecto de cómo la repetición rítmica puede sintetizar seguridad y confianza. Pasamos después a "La República Independiente de Tu Casa" de IKEA, una campaña que transformó el hogar en un territorio emocional, reforzando la idea de que la marca no vende muebles, sino una forma de vida.

También revisitamos el directo y emocional "No te abandona" de Rexona, que convirtió la necesidad de seguridad personal en un mensaje claro y universal. No faltan los jingles que marcaron época, como el inolvidable "Un, dos, tres, picadora Moulinex", un ejemplo de cómo la música es capaz de convertir un producto cotidiano en un recuerdo imborrable.

El episodio aborda igualmente el storytelling magistral de MasterCard y su "Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, MasterCard", campaña que redefinió la forma de comunicar servicios financieros a través de las emociones. Finalmente, recordamos el clásico doméstico "El algodón no engaña" de Tenn, demostración de que un simple gesto puede convertirse en un símbolo de credibilidad y limpieza.

El podcast repasa cómo estos mensajes, tan distintos entre sí, comparten un mismo secreto: son campañas construidas desde la sencillez, la emoción y una creatividad capaz de trascender generaciones. Un viaje perfecto para amantes de la publicidad, profesionales del márketing y nostálgicos de los anuncios que marcaron una época.