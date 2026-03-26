Nacho Tomás

Historia de la publicidad: cuando la marca acaba dando nombre al producto

Nacho Tomás repasa en Más de uno Murcia algunos de los casos más reconocibles de marcas que, gracias al poder de la publicidad, terminaron instalándose en el lenguaje cotidiano como si fueran el propio producto

Julián Vigara

Murcia |

Nacho Tomás, N7 -agencia de publicidad, comunicación y marketing online-

Hay marcas que logran algo más valioso que vender, consiguen quedarse en la memoria colectiva hasta el punto de dar nombre al producto que representan. Ese es el asunto que aborda una nueva entrega de 'Historia de la publicidad' en Más de uno Murcia, de la mano de Nacho Tomás, director de N7, agencia de publicidad, comunicación y marketing online.

En esta ocasión, la sección se detiene en ejemplos muy conocidos de marcas que han acabado formando parte del habla cotidiana. Casos como «Tiritas», «Danone», «Albal», «Kleenex», «Casera», «Chupa Chups» o «Pan Bimbo» ayudan a entender cómo una estrategia publicitaria eficaz, sostenida en el tiempo y conectada con varias generaciones, puede ir mucho más allá del mercado y colarse incluso en el lenguaje.

A través de campañas míticas y anuncios que muchos oyentes reconocen al instante, Nacho Tomás analiza cómo estas marcas consiguieron una posición privilegiada en la vida diaria de los consumidores. No se trata solo de notoriedad o recuerdo, en muchos casos, su éxito fue tan rotundo que el nombre comercial terminó desplazando al término genérico.

La sección invita además a mirar la publicidad desde una perspectiva más amplia, no solo como herramienta para vender, sino como un fenómeno capaz de influir en hábitos, expresiones y formas de nombrar la realidad. Porque cuando una marca se convierte en palabra común, ya no estamos solo ante una buena campaña; estamos ante una huella cultural.

Ya puedes escuchar el audio completo de esta entrega de Historia de la publicidad.

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