Con Nacho Tomás

Historia de la publicidad: de Carmen Sevilla a Ibai Llanos, cómo ha cambiado la cara de las marcas

Nacho Tomás, director de N7, repasa en Más de uno Murcia nueve anuncios que retratan seis décadas de evolución del marketing, desde el rostro famoso de la televisión en blanco y negro hasta el creador de contenido de las redes sociales.

Julián Vigara

Murcia |

Carmen Sevilla
Nacho Tomás. N7 -agencia de publicidad, comunicación y marketing online-

La publicidad cambia de cara, pero no de objetivo, seguir siendo recordada. Con esa idea, Nacho Tomás, director de N7 (agencia de publicidad, comunicación y marketing online), dedica su sección, 'Historia de la publicidad' de Más de uno Murcia a comparar cómo vendían las marcas ayer y cómo lo hacen hoy.

El recorrido arranca en 1965 con Carmen Sevilla como imagen de Philips, cuando la fama de una estrella de la pantalla bastaba para dar crédito a un producto. Veinte años después, en 1985, la DGT apostó por Stevie Wonder para dar una lección de seguridad vial, una prueba de que la publicidad institucional también aprendió pronto a recurrir a la celebridad.

En los años ochenta y noventa llegó el glamour internacional, con Sophia Loren para Pastas Gallo (1988) e Isabel Preysler para Ferrero Rocher (1994). Eran spots en los que la marca se vestía de lujo y aspiración, con un mensaje más emocional que racional.

El cambio de siglo trajo un registro más conceptual. BMW recuperó en 2006 la figura de Bruce Lee y su célebre Be water, my friend, y en 2015 Nespresso reunió a George Clooney y Jack Black en una pieza que apuesta por el humor y la complicidad con el espectador.

La última etapa, la más reciente, desplaza al famoso clásico en favor de perfiles nacidos en la cultura digital:

  • Burger King, con el chef Dabiz Muñoz (2024).
  • Revolut, con el streamer Ibai Llanos (2024).
  • Fanta, con Lola Índigo y otros creadores (2025).
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