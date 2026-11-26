Hay anuncios que trascienden al producto, mascotas más célebres que la propia marca, estribillos que acaban por tararearse sin querer y eslóganes que se instalan en el habla cotidiana. Esta ha sido la temética de Historia de la publicidad, con Nacho Tomás, experto en el sector y director de N7 (agencia de publicidad, comunicación y marketing online).

Nacho ha trazado un recorrido que abarca cuatro décadas de publicidad española. Desde iconos de los años ochenta y noventa, como el "Si no hay Casera, nos vamos", el langostino Rodolfo de Pescanova o el Curro de Halcón Viajes, hasta campañas más recientes firmadas por Calvo, Mixta, Wallapop y Pepephone, protagonizada esta última por la actriz Yolanda Ramos.

Un análisis sobre las claves de su eficacia y sobre cómo un personaje o una melodía logran lo más difícil, saltar de la pantalla a la memoria colectiva.