Historia de la publicidad: los anuncios de medicamentos que marcaron época

En la nueva entrega de Historia de la publicidadNacho Tomás repasa algunos de los anuncios de medicamentos y productos farmacéuticos que dejaron huella en la memoria colectiva de los españoles. Una mirada nostálgica y, al mismo tiempo, analítica a esos spots que mezclaban eficacia prometida, jingles inolvidables y una estética muy propia de cada época.

Julián Vigara

Murcia |

Nacho Tomás, director de N7 -agencia de publicidad, comunicación y marketing online-

En este podcast Nacho Tomás, director de N7 -agencia de publicidad, comunicación y marketing- analiza clásicos como 'Okal', el célebre 'Calmante Vitaminado', la omnipresente 'Aspirina', las inconfundibles 'Pastillas Juanola' o los anuncios de 'Iniston, sin olvidar productos tan curiosos como 'Freshmel' ni las campañas institucionales protagonizadas por los farmacéuticos.

• ¿Qué tenían estos mensajes para resultar tan persuasivos?

• ¿Cómo construían confianza?

• ¿Por qué han sobrevivido en nuestra memoria décadas después?

Un recorrido sonoro por piezas publicitarias que no solo vendían un producto, sino una forma de entender el bienestar y la salud.

