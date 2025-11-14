Generación en pausa: por qué tantos hombres jóvenes están solteros y sin sexo

El podcast de Sexo Sentido, en Onda Cero Región de Murcia, analiza un fenómeno que está transformando la vida afectiva y sexual de toda una generación: el creciente número de hombres jóvenes solteros y sin relaciones íntimas, una tendencia que ya afecta a más del 60% de los varones menores de 30 años, según los últimos estudios de Pew.

En conversación con Jesús Rodríguez, Dr. en Sexología de ISEMU, y Eva Camacho, sexóloga de La Eroteca, abordamos cómo la pandemia, la inmediatez digital y el consumo masivo de pornografía están reconfigurando los vínculos emocionales de los veinteañeros. Ambos expertos coinciden en que la disponibilidad constante de estímulos -porno, redes sociales, videojuegos o el refugio del gimnasio- ofrece recompensas rápidas, sin esfuerzo ni riesgo emocional, lo que reduce la motivación para cortejar, relacionarse o construir una pareja real.

Los especialistas describen un escenario donde muchos hombres jóvenes han dejado de practicar la interacción social básica, lo que empobrece sus habilidades afectivas. Paralelamente, las mujeres de esa misma franja, más centradas en su autonomía personal y profesional, muestran mayor disposición hacia relaciones comprometidas, generando una brecha que se amplía con el tiempo.

El fenómeno también afecta a hombres divorciados que, tras décadas en relaciones estables, regresan a un "mercado" sentimental dominado por códigos nuevos, mayor independencia femenina y dinámicas sociales en las que se sienten desorientados. La receta, según los sexólogos, pasa por volver a practicar, exponerse gradualmente, recuperar habilidades relacionales y superar el miedo al rechazo.

Rodríguez y Camacho prevén que este ciclo terminará reequilibrándose: cuando la inmediatez deje de saciar, muchos jóvenes buscarán vínculos más sólidos y experiencias afectivas completas. A ello se suman factores económicos -trabajo, vivienda, estabilidad- que posponen los proyectos vitales y, por tanto, el interés por compromisos tempranos.

El episodio también aborda el aumento de la venta de juguetes eróticos entre hombres, un indicio de que la práctica individual crece al mismo ritmo que disminuye la interacción real.