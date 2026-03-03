Fernando Bonete rescata en 'La hija del Fénix' la voz silenciada de Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega

Fernando Bonete debuta en la novela con 'La hija del Fénix', una obra que recupera la figura de Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega y personaje apenas transitado por el gran relato literario. La novela arranca en el Madrid de 1635, con el paso del cortejo fúnebre de Lope frente al convento de las Trinitarias para que su hija, monja de clausura, pueda despedirse de él tras las rejas. Desde ahí, Bonete reconstruye la vida de una mujer nacida de la relación entre Lope y la actriz Micaela de Luján, criada entre versos, ausencias y conflictos familiares

La obra plantea un retrato íntimo de Marcela, presentada como una mujer lúcida y creadora cuya voz quedó eclipsada por la leyenda de su padre. El autor subraya que la novela mira al Siglo de Oro desde un ángulo humano y descarnado, y convierte a su protagonista en símbolo de tantas mujeres relegadas a los márgenes del canon literario

Uno de los ejes centrales del libro es la condición femenina en una época en la que la visibilidad pública, la escritura y el reconocimiento estaban reservados, en gran medida, a los hombres. En ese contexto, Marcela aparece enfrentada a un mundo «diseñado por y para hombres», mientras el convento deja de ser solo un espacio de clausura para convertirse también en ámbito de pensamiento, formación y creación literaria

La novela también se detiene en el peso del apellido. Ser hija de Lope de Vega funciona a la vez como privilegio y como carga: abre la puerta al mundo cultural, pero amenaza con anular la individualidad de Marcela. De hecho, Bonete señala que la relación entre padre e hija está atravesada por el afecto, la admiración, la distancia y los silencios, y que ambos representan dos formas de genialidad separadas por el género y la época: la del escritor celebrado y la de la escritora silenciada

El autor sitúa además la historia en las primeras décadas del siglo XVII, bajo los reinados de Felipe III y Felipe IV, en una España de extraordinario brillo cultural, pero también de tensiones políticas, sociales y económicas. Madrid emerge como centro de poder, teatro y literatura, mientras el convento de las Trinitarias Descalzas se convierte en uno de los pocos lugares donde una mujer podía acceder a una cierta libertad intelectual, aunque fuese desde el silencio y la renuncia a la visibilidad pública

Doctor en Comunicación Social y profesor titular de Escritura y Argumentación en la Universidad Nebrija, Fernando Bonete ha desarrollado además una amplia trayectoria como divulgador cultural. 'La hija del Fénix' es su primera novela y, con ella, abre una puerta literaria y simbólica a la figura de una autora que vivió bajo la sombra de uno de los grandes nombres de la literatura española