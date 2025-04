Eva Camacho: "El miedo a amar es más común de lo que imaginamos"

Analizamos en Relatos de una sexóloga soltera, con la sexóloga Eva Camacho, de La Eroteca, un tema que se ha convertido recurrente en consulta: el miedo a amar.

"Personas que desean estar en pareja, que quieren conocer a alguien, que tienen esa ilusión… pero cuando sienten que algo real empieza a nacer, se asustan. Se alejan. Lo sabotean", explica Eva. Este miedo, según la experta, tiene mucho que ver con heridas no sanadas y una falta de autoconocimiento. "No saber desde dónde estoy buscando una relación puede llevarme a repetir patrones que me dañan… una y otra vez", añade.

Para ayudar a quienes se enfrentan a este miedo, Eva comparte una herramienta sencilla pero poderosa: tres preguntas que actúan como una brújula emocional. Estas preguntas son: ¿Qué no voy a volver a permitir en una relación de pareja? ¿Qué no voy a volver a hacer yo en una relación de pareja? ¿Cómo me lastimo a mí misma o a mí mismo cuando estoy en pareja?

Eva destaca la importancia de realizar este trabajo acompañado, en consulta, ya que muchas veces lo que más cuesta ver es lo que uno mismo se hace. "Una cita contigo puede evitarte muchos desamores futuros. Entender qué necesitas, qué no quieres, y cómo cuidarte dentro de una relación es el mejor regalo que puedes darte", afirma.