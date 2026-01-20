Estoy enritá: el timo del falso santero y la vulnerabilidad emocional como arma

En Estoy enritá, Lola de la Cruz pone su crítica en un caso tan inquietante como revelador: el presunto timo de un falso santero que habría captado a mujeres españolas con promesas de ayuda espiritual y soluciones milagro, para después grabarlas y chantajearlas con esas imágenes.

Lejos del sensacionalismo, el análisis se centra en los mecanismos de la estafa: cómo operan los discursos pseudomísticos, de qué manera se aprovechan los momentos de fragilidad emocional y por qué el miedo, la culpa y la vergüenza se convierten en herramientas de control que silencian a las víctimas. Lola subraya una idea clave: no se trata de ingenuidad, sino de manipulación psicológica calculada.

Y como contraste final, Estoy enritá cierra con un guiño al humor y a la identidad local: Lola propone el juego de las "siete palabricas murcianas", un reto lingüístico en el que Mari Paz Martínez deberá adivinar su significado.