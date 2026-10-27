Estoy enritá: El ‘pheromone maxxing’, una oda a la roña

Hay semanas en las que la actualidad hace medio trabajo al guionista. Esta es una de ellas. Lola de la Cruz llega hoy a Estoy enritá con una tendencia nacida en TikTok que ya ha saltado a los medios internacionales y que resume bien el espíritu de los tiempos: el 'pheromone maxxing', o cómo prescindir del jabón, el desodorante y la colonia bajo la promesa de que el olor corporal natural multiplica el atractivo.

De TikTok al cuarto de baño

La moda, muy extendida entre jóvenes de la generación Z, se enmarca en el universo del looksmaxxing y la llamada manosfera, y defiende que las supuestas feromonas humanas (nunca demostradas científicamente) actuarían como un reclamo biológico irresistible. Los dermatólogos, por su parte, llevan semanas repitiendo el mismo mensaje en entrevistas en prensa internacional.

La mirada de Lola

Sobre ese terreno pisa Lola de la Cruz, con su mezcla habitual de ironía, costumbrismo y mirada crítica. La escritora deja hoy un relato en el que repasa esta nueva ocurrencia viral y la coloca a la altura de la escena cotidiana (la cita a ciegas, el ascensor del edificio, el autobús a la hora punta) para que cada oyente saque sus propias conclusiones.

Como cada martes, la sección cierra con las 'palabricas murcianas' que la colaboradora propone al equipo del programa y, por extensión, a toda la audiencia. Un juego ya convertido en marca de la casa, con el que la llengua de la tierra sigue teniendo su hueco en antena.