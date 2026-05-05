Con Lola de la Cruz

Estoy enritá: Lola de la Cruz rinde homenaje a las madres

La escritora dedica su sección semanal en Más de uno Murcia a reflexionar sobre la figura materna, con motivo del Día de la Madre

Julián Vigara

Murcia |

Lola de la Cruz

Hay días que no se marcan en el calendario, se marcan en la memoria. Y el pasado domingo, Día de la Madre, fue uno de esos días en los que el teléfono suena distinto, los abrazos pesan más y los recuerdos vuelven sin pedir permiso. Por eso, Lola de la Cruz ha querido dedicar Estoy enritá de esta semana a todas las madres -las que están, las que se fueron y las que dejaron huella aunque ya no respondan al teléfono-.

En su comentario, la escritora se aleja de la actualidad ruidosa para detenerse en lo esencial.

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