Estoy enritá: Lola de la Cruz rinde homenaje a las madres

Hay días que no se marcan en el calendario, se marcan en la memoria. Y el pasado domingo, Día de la Madre, fue uno de esos días en los que el teléfono suena distinto, los abrazos pesan más y los recuerdos vuelven sin pedir permiso. Por eso, Lola de la Cruz ha querido dedicar Estoy enritá de esta semana a todas las madres -las que están, las que se fueron y las que dejaron huella aunque ya no respondan al teléfono-.

En su comentario, la escritora se aleja de la actualidad ruidosa para detenerse en lo esencial.