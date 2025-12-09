'Estoy enritá' con Lola de la Cruz: el Bando Panocho ya es Bien de Interés Cultural (BIC)

En este podcast de Estoy enritá, Lola de la Cruz se sube a la parra para hablarnos del 'Bando panocho', recientemente declarado Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, un reconocimiento que protege oficialmente esta composición ligada a la huerta y a sus particularidades lingüísticas.

Lola nos recuerda que el Bando Panocho no es solo una pieza festiva del Bando de la Huerta, sino una auténtica declaración de amor a la llengua murciana: una composición literaria en lenguaje de la huerta, en verso octosílabo, que desde el siglo XIX recoge consejos, ironías y retratos costumbristas de la vida murciana, recitada en desfiles y fiestas populares por toda la Región.

La colaboradora de Más de uno Murcia, analiza cómo este reconocimiento ayuda a preservar y dignificar la llengua murciana y el habla tradicional de la huerta. Y, como siempre, nos deja unas cuantas 'palabricas murcianas' para que la audiencia juegue a adivinar su significado y compruebe cuánto panocho lleva dentro.