Estoy enritá: Guapos de corta y pega

La colaboradora y escritora Lola de la Cruz analiza en su sección «Estoy enritá» la moda entre los jóvenes, que, a su juicio, parecen cortados por el mismo patrón. Ellas, con labios siliconados y siluetas a lo Kardashian. Ellos, con las sienes rapadas y tatuajes por doquier. Además, Lola nos deja sus siete ‘palabricas’ murcianas para que los oyentes se atrevan a adivinarlas.