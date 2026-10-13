Con Lola de la Cruz

Estoy enritá: Guapos de corta y pega

La colaboradora y escritora Lola de la Cruz, analiza la moda de los jóvenes, que “en general parecen clones”, y plantea siete ‘palabricas’ murcianas para que los oyentes las adivinen

Julián Vigara

Murcia |

Lola de la Cruz
Lola de la Cruz

La colaboradora y escritora Lola de la Cruz analiza en su sección «Estoy enritá» la moda entre los jóvenes, que, a su juicio, parecen cortados por el mismo patrón. Ellas, con labios siliconados y siluetas a lo Kardashian. Ellos, con las sienes rapadas y tatuajes por doquier. Además, Lola nos deja sus siete ‘palabricas’ murcianas para que los oyentes se atrevan a adivinarlas.

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