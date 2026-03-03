Estoy 'enritá': ¿Caridad? Dentro de un orden

Hay preguntas que no suenan cómodas, pero precisamente por eso conviene hacerlas. En una nueva entrega de su sección Estoy enritá, Lola de la Cruz pone sobre la mesa una reflexión con filo: ¿Caridad? Dentro de un orden.

Con su estilo directo, irónico y nada complaciente, Lola entra a valorar una cuestión que sigue muy presente en la sociedad, cómo entendemos la ayuda a los demás, desde qué lugar la ejercemos y hasta qué punto esa supuesta generosidad está también condicionada por prejuicios, distancia social o una necesidad de tranquilizar conciencias.