estosterona y piel: el olor que enciende el deseo

La sección Sexo sentido ha abierto un territorio tan cotidiano como poderoso: el papel del olor en la excitación sexual. “¿Por qué el olor de una persona —a menudo el masculino— puede encender el deseo antes de un beso?”, planteó Julián Vigara, dando paso a dos miradas complementarias la del Dr. en Sexología de ISEMU,Jesús Rodríguez y la experiencia de Eva Camacho, sexóloga y directora de La Eroteca.

Rodríguez marcó de inicio una línea clara frente a los tópicos: “Hay que pinchar el globo de que existen feromonas [humanas] y que nos comunicamos por hormonas vía olfato”, dijo, subrayando que la evidencia actual en humanos no avala una “feromona universal”. Eso no impide, matizó, que cada persona tenga un “mapa” olfativo único —moldeado por biología, cultura y experiencias— capaz de disparar respuestas emocionales muy intensas, incluida la excitación. “Un perfume o un jabón vinculados a tus primeras experiencias puede convertirse en un disparador erótico, igual que otros olores generan rechazo”, explicó.

Desde el comercio erótico y la consulta, Camacho defendió el peso práctico del aroma en el deseo y la importancia de no “borrar” el olor propio: “No se trata de no ducharse, sino de no camuflarlo con desodorantes y perfumes fuertes”. Añadió que en determinados momentos, como la ovulación, hay personas que se sienten “más receptivas” a determinadas señales químicas y que, en su experiencia, los perfumes ‘con feromonas’ (de base vegetal en su tienda) “funcionan” si hay predisposición y contexto erótico.

Sobre qué huele a sexo, el programa aterrizó ejemplos concretos: cuello, pecho o axilas —“recién duchadas o con sudor leve”— suelen asociarse al erotismo, aunque la intensidad puede apagar a algunas personas. “Cada cual tiene su disparador y sus límites”, recordó Rodríguez, que además destacó el papel de la memoria olfativa: “El olor es la memoria sensorial más duradera; condiciona conductas sin darnos cuenta”. De ahí que una camiseta, una almohada o incluso ciertas bacterias genitales, como apuntó Camacho, puedan erotizarse por asociación en la vida íntima de una pareja.

El debate también rozó la vieja hipótesis de la compatibilidad inmunológica: Camacho señaló que, de forma primitiva, “nos suelen atraer personas con un sistema inmunológico distinto” porque “mejora la especie”. Rodríguez pidió prudencia con lecturas deterministas y recordó que, más allá de posibles tendencias, la experiencia subjetiva manda: lo que a una persona le excita, a otra puede provocarle indiferencia o asco.

¿Y si el olor apaga? La recomendación fue tan simple como difícil: comunicar sin herir y proponer. “No es lo mismo decir ‘no me gustas’ que me encanta cómo hueles después de…”, sugirió Camacho. En ocasiones, añadieron, un cambio hormonal o de salud puede estar detrás de variaciones olfativas que conviene revisar con un profesional.

El equipo cerró con pistas prácticas para usar el olor en los preliminares: higiene cotidiana, textiles transpirables, fragancias suaves y localizadas para no anular la piel; rituales que vinculen un aroma con momentos íntimos; y, sobre todo, acuerdos sobre intensidad y tiempos. Hubo espacio también para nombrar preferencias específicas —como la maschalagnia (atracción por el olor de axilas)— siempre bajo la clave del consentimiento.

Entre referencias culturales (de El perfume a Un pez llamado Wanda), el mensaje final quedó en el aire con la misma claridad con la que llegó al estudio: el olor no es un detalle; es un lenguaje del cuerpo que puede encender —o apagar— el deseo. En sexualidad, como en casi todo, comunicación, medida y contexto marcan la diferencia.