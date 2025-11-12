La Estancia Gastrohome: milanesas con acento argentino en el corazón de Murcia

La Estancia Gastrohome, el proyecto culinario vinculado a la trayectoria de la cafetería Martínez en la Plaza de Santo Domingo, cumple cinco años con una propuesta que reivindica la cocina hecha en casa, los cortes de carne de tradición argentina y una carta que mezcla raíces y viajes. En conversación con la colaboradora Mary Luz Piñeiro, en Cuchillito y tenedor (Onda Cero Región de Murcia), su responsable, Mireia Mosalvo Gentile, resumió así el espíritu del local: «Queríamos montar algo nuestro con recetas propias que hacían nuestras madres, padres y abuelas. Así surgió La Estancia; teníamos ya el boceto de la carta».

Origen y estilo

«Es casi como una casa de comidas donde Analía y Roberto plasman las recetas de familia».

y plasman las recetas de familia». La puesta en plato fue una evolución natural: «Con ayuda de chef de la Escuela de Hostelería de Murcia nos enseñaron cómo emplatar y presentar un plato para que se quede bonito».

Platos recomendados y éxitos de carta

Alcachofas : «Las alcachofas las recomendaría, sin duda. Nacen de un revuelto que mi suegra le hacía a mi marido cuando no comía verduras; en sala no íbamos a sacar un revuelto feo y lo transformamos».

Empanadas criollas : «Tenemos siete variedades y la masa es casera».

Milanesas (8–9 tipos) : «La que más sale es la napolitana, un filete empanado con salsa de tomate casera, mozzarella 100% y jamón york; también la fugaceta con cebolla caramelizada y provolone».

Cachopo : «Es similar a la milanesa, con la misma carne, y se quedó en carta por demanda».

Tosta de lengua: «Desafiamos a la gente con la tosta de lengua; muchos dicen "qué asco la lengua" y acaban volviendo por ella».

Carnes y cortes

«No es solo la calidad de la carne, también el corte. Los cortes son distintos al español y eso la hace más tierna».

«La entraña antes no se comía y es una ternera supertierna; ahora es de las carnes que más vendemos en La Estancia».

Postres con sello propio

Alfajores: «Típicos argentinos; damos tres variedades».

Chocolate blanco con pistacho: «Pensamos que el chocolate blanco no iba a gustar y es de lo que más se vende».

Fresas a la pimienta: «Unos postres estrella: fresas flambeadas en licor de naranja, con helado templado y pimienta; los contrastes están muy buenos».

Carta y filosofía de fusión

«La carta es un 40% comida argentina, 40% mediterránea y un 20% de platos de diferentes lugares que fuimos probando en viajes».

«Viajamos para empaparnos de otros sabores y los adaptamos a los gustos de aquí».

Cocina y equipo

«En cocina trabajamos con tres chicos: Gabriel, cocinero argentino; Víctor, venezolano; y Teo, que viene de una familia de restaurante-bar y estudia en Murcia».

Menús de Navidad