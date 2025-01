El envejecimiento del pene y la sexualidad a partir de los 60

En nuestro espacio semanal de Sexo Sentido, abordamos hoy un tema que muchas veces permanece en la sombra, pero que resulta fundamental para comprender la salud y la sexualidad masculina: el envejecimiento del pene. En el podcast participan del Dr. Leandro Reina, urólogo, junto a los sexólogos Jesús Rodríguez, de ISEMU, y Eva Camacho, de La Eroteca.

El paso del tiempo deja su huella en todos los órganos del cuerpo, y el pene no es una excepción. Este envejecimiento no es una enfermedad, sino una parte natural de la vida que conlleva ciertos cambios físicos y funcionales. En este sentido, el Dr. Reina explica que “con el envejecimiento, los tejidos del pene pueden perder elasticidad, la respuesta eréctil suele ser menos rápida y firme, y puede haber una disminución en el flujo sanguíneo”. No obstante, aclara que estos cambios no significan el fin de la vida sexual.

Una de las cuestiones clave que debatimos es la cronología de la sexualidad masculina y qué se puede esperar a medida que pasan las décadas. “El sexo a partir de los 60 no debe reducirse a la búsqueda de una erección perfecta”, subraya Eva Camacho, sexóloga de La Eroteca. “El placer sexual puede vivirse de muchas formas, explorando otras zonas erógenas, caricias, juegos y una comunicación abierta con la pareja”.

Por su parte, el Dr. en Sexología y psicólogo de ISEMU, Jesús Rodríguez destaca la importancia de cambiar el paradigma respecto al sexo. “La sociedad aún asocia el sexo exclusivamente a la penetración, pero hay muchísimos caminos para disfrutar de la intimidad. Y esos caminos son, muchas veces, los que cobran protagonismo cuando envejecemos”.

Otro aspecto a considerar es la disminución en la frecuencia de los encuentros sexuales. Aunque esta tendencia puede observarse en las parejas mayores, no siempre es un problema, sino una evolución natural que responde a nuevas formas de relación y disfrute.

El envejecimiento del pene y la sexualidad masculina deben entenderse dentro de un contexto de aceptación y adaptación, sin tabúes ni prejuicios. La sexualidad no desaparece; simplemente se transforma.

Te invitamos a escuchar esta interesante charla en la que desmontamos mitos y damos claves para vivir una sexualidad plena a cualquier edad.