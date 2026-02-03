La enfermería, pilar esencial en el cuidado y acompañamiento de los pacientes con cáncer

El Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, pone el acento en una realidad incontestable 'el cáncer es una prioridad sanitaria y la enfermería ocupa un lugar central en su abordaje'. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 10 millones de personas fallecen cada año en el mundo por esta enfermedad. En España, se diagnostican cerca de 300.000 nuevos casos anuales.

Más allá de las cifras, la atención oncológica exige cuidados continuados, cercanos y especializados. En ese contexto, la labor de las enfermeras y enfermeros resulta determinante, ya que acompañan al paciente durante todo el proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, atendiendo no solo a los tratamientos, sino también al bienestar físico, emocional y social.

Dentro de ese trabajo destaca la figura de la enfermera gestora de casos, como explica Esther Martínez, gestora de casos de Oncología en Lorca. Su función es coordinar cuidados, facilitar la comunicación entre profesionales, pacientes y familias, anticiparse a complicaciones y ofrecer seguridad en momentos de gran incertidumbre.

En este Día Mundial contra el Cáncer, la enfermería subraya su compromiso con una atención humana y de calidad, recordando que cuidar también es tratar y que el acompañamiento marca la diferencia en la experiencia del paciente oncológico.