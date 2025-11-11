La enfermería en pacientes con diabetes

La doctora en Enfermería y especialista en Geriatría Begoña Sánchez Gómez, presidenta del Comité Deontológico del Colegio y vicepresidenta de la Asociación de Enfermería Comunitaria, explicó que la diabetes tipo 2 -la forma más común y prevenible- está directamente vinculada a los malos hábitos de vida, la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés. Subrayó que "los seres humanos hemos nacido para movernos" y que mantener una alimentación equilibrada y evitar los alimentos ultraprocesados "es fundamental para prevenir la enfermedad".

Sánchez Gómez alertó del incremento de la obesidad infantil, que afecta ya a un alto porcentaje de menores en la Región de Murcia, lo que convierte a muchos de ellos en "candidatos a desarrollar diabetes tipo 2 y otras patologías cardiovasculares desde edades tempranas". En este sentido, destacó que la educación para la salud debe comenzar en la infancia e implicar también a las familias, ya que "la diabetes depende en gran medida de los hábitos de vida y todos pueden modificarse".

La vicepresidenta de la Asociación de Enfermería Comunitaria recordó que las enfermeras realizan una valoración del entorno físico y social del paciente para ofrecer un cuidado integral, trabajando la alimentación, el fomento del ejercicio físico, la recuperación de las comidas caseras y la mejora de la adherencia al tratamiento.