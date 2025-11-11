Tiempo de enfermeras

La enfermería en pacientes con diabetes

En el espacio Tiempo de enfermeras, realizado junto al Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, abordamos esta semana el papel esencial de la profesión enfermera en la lucha contra la diabetes, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre.

Julián Vigara

Murcia |

Begoña Sánchez Gómez

La doctora en Enfermería y especialista en Geriatría Begoña Sánchez Gómez, presidenta del Comité Deontológico del Colegio y vicepresidenta de la Asociación de Enfermería Comunitaria, explicó que la diabetes tipo 2 -la forma más común y prevenible- está directamente vinculada a los malos hábitos de vida, la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés. Subrayó que "los seres humanos hemos nacido para movernos" y que mantener una alimentación equilibrada y evitar los alimentos ultraprocesados "es fundamental para prevenir la enfermedad".

Sánchez Gómez alertó del incremento de la obesidad infantil, que afecta ya a un alto porcentaje de menores en la Región de Murcia, lo que convierte a muchos de ellos en "candidatos a desarrollar diabetes tipo 2 y otras patologías cardiovasculares desde edades tempranas". En este sentido, destacó que la educación para la salud debe comenzar en la infancia e implicar también a las familias, ya que "la diabetes depende en gran medida de los hábitos de vida y todos pueden modificarse".

La vicepresidenta de la Asociación de Enfermería Comunitaria recordó que las enfermeras realizan una valoración del entorno físico y social del paciente para ofrecer un cuidado integral, trabajando la alimentación, el fomento del ejercicio físico, la recuperación de las comidas caseras y la mejora de la adherencia al tratamiento.

