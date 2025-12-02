La Enfermería frente al VIH: cuidar, educar y acompañar tras el diagnóstico

El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida, una fecha que recuerda que el VIH sigue afectando a millones de personas en todo el mundo, con un impacto especialmente acusado en mujeres y niñas. Los tratamientos antirretrovirales han cambiado el pronóstico de la infección: hoy no la curan, pero permiten llevar una vida larga y de calidad. En ese contexto, la Enfermería ocupa un lugar esencial, tanto en el primer impacto del diagnóstico como en el acompañamiento a largo plazo.

En este nuevo podcast de Tiempo de Enfermeras, el espacio del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, hablamos con un enfermero especialista en VIH sobre cómo se vive ese primer momento en el que el paciente recibe la noticia, cómo se le ayuda a comprender y aceptar el diagnóstico y de qué manera la Enfermería trabaja para que la persona aprenda a vivir con el virus, sin verlo como una condena.

A lo largo de la conversación entramos también en el trabajo con las familias y el entorno, en la necesidad de planes de cuidados individualizados, en la falta de educación para la salud sobre prácticas de riesgo y detección precoz, y en cómo una mejor información puede contribuir a reducir el estigma que aún rodea al VIH.