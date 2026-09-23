La enfermería frente al Alzheimer

La enfermería se ha consolidado como una pieza esencial en el abordaje del Alzheimer, una enfermedad que va mucho más allá de la pérdida de memoria y que transforma la vida de quienes la padecen y de su entorno familiar. Así lo defendió la enfermera Carmen Cipriana Díaz Férez, que desarrolla su labor en AFADE, durante su participación en Tiempo de enfermeras, el espacio del Colegio de Enfermería en Más de uno Murcia de Onda Cero.

Díaz Férez explicó que el trabajo enfermero permite ofrecer un cuidado global al paciente, atendiendo a su dimensión física, psicológica, social y espiritual, siempre dentro de un equipo multidisciplinar y con una atención individualizada. "Nadie es igual a nadie", subrayó la enfermera, que recordó que este acompañamiento se prolonga hasta los cuidados paliativos en la fase final de la enfermedad.

La prevención, el gran avance

Según la invitada, el principal cambio de los últimos años es el protagonismo que ha ganado la prevención, junto a la detección precoz y la actuación sobre los factores de riesgo modificables. "Durante décadas se ha actuado solamente ante los síntomas, pero la evidencia científica nos ha demostrado que con ese paso llegamos tarde", afirmó. La enfermera recordó que la prevalencia puede duplicarse cada cinco años a partir de los 70, de modo que retrasar la aparición de la enfermedad reduciría de forma notable el número de casos y cambiaría su impacto social. En este terreno destacó los avances de la Región de Murcia en diagnóstico temprano, con tecnologías avanzadas y el uso incipiente de radiofármacos.

En las fases iniciales, la necesidad que más se repite es el miedo a lo desconocido (a perder la independencia y las propias facultades). Para combatirlo, Díaz Férez apuesta por la información y por el trabajo de equipos multidisciplinares que orienten al paciente a trazar su propia hoja de ruta y dejar resueltas sus cuestiones legales, sin que se sienta abandonado.

Ayudar sin resolver

Mantener la autonomía durante el mayor tiempo posible pasa, según la enfermera de AFADE, por reforzar la autoestima del paciente, su sentimiento de utilidad y su dignidad. El reto consiste en encontrar el equilibrio entre supervisar y potenciar aquello que todavía puede hacer por sí mismo. "Si la pueden realizar, hay que ayudar, pero no tenemos que resolver", resumió.

Entre las pautas prácticas, citó simplificar el entorno doméstico (por ejemplo, ordenar el armario separando la ropa de verano y la de invierno), supervisar el aseo o el vestido sin sustituir al paciente, fraccionar las tareas y darle tiempo sin prisas. Las agendas y los dispositivos móviles ofrecen hoy un margen adicional de independencia. Evitar la frustración resulta clave, advirtió, porque de lo contrario aumentan la agresividad y la sensación de inutilidad.

Cuidar al cuidador

El diagnóstico suele desbordar a las familias. El cuidador principal ve alterado su proyecto de vida y relega sus propias necesidades, con consecuencias directas sobre su salud. La enfermería centra aquí su labor en el acompañamiento emocional, ayudando a comprender la enfermedad y a expresar los miedos, y enseñando a pedir ayuda. "Se debe cuidar al cuidador", insistió Díaz Férez, que cerró su intervención con un llamamiento a poner el foco en la prevención, el cuidado y la petición de ayuda.