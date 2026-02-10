La enfermería dermoestética gana protagonismo como especialidad sanitaria con base científica

La ciudad de Murcia será escenario el próximo día 12 de la I Jornada de Enfermería Dermoestética, organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, un encuentro pionero que sitúa a la profesión enfermera en un ámbito de creciente demanda social y sanitaria.

En el espacio Tiempo de enfermeras abordamos esta especialidad desde una perspectiva rigurosa y divulgativa junto a José Manuel Martínez, enfermero especializado en medicina biológica e integrativa, metabolismo y optimización de la salud, director clínico de Ikigai Medicine y miembro de la Comisión de Enfermería Dermoestética del Colegio.

Durante la entrevista analizamos la importancia de la formación específica, el papel de la enfermería dermoestética en el autocuidado supervisado y la seguridad del paciente, así como la relación directa entre nutrición, medicina ortomolecular y salud de la piel. También entramos a valorar tratamientos que contribuyen al bienestar físico y emocional, como los capilares, la micropigmentación y la prótesis areolar en la recuperación integral de pacientes oncológicas, además de la ginecoestética y la androestética.