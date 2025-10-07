La enfermería en cuidados paliativos: el “sanador herido” que también necesita cuidarse

Este viernes 10 de octubre 2025, Caravaca de la Cruz acoge la IV Jornada Regional de Cuidados Paliativos, un espacio de reflexión y formación sobre el acompañamiento en el final de la vida. En el programa 'Tiempo de enfermeras' de Onda Cero, Miguel Ángel Cánovas Tomás, enfermero del Hospital Morales Meseguer y ponente en el evento, compartió su experiencia profesional y emocional en este ámbito tan delicado.

“El acompañamiento emocional es lo que más cuesta”, confesó Cánovas, destacando que, aunque la formación técnica es sólida, enfrentarse a los miedos, dudas e incertidumbres de pacientes y familiares requiere habilidades relacionales que se aprenden con el tiempo. En este contexto, cobra especial relevancia la figura del 'sanador herido', concepto que define al profesional que, al cuidar, también se enfrenta a sus propias heridas, vivencias y temores.

“Nos acercamos al paciente con nuestras propias heridas, y esas heridas pueden ponerse al servicio de la persona”, explicó. Para Cánovas, el proceso de acompañar no solo humaniza al paciente, sino también al profesional, que encuentra en el otro un espejo para trabajar su propio autocuidado.

Durante la entrevista, también se abordó la delgada línea entre la empatía y la sobreimplicación. “Existe la fatiga por compasión”, advirtió el enfermero, subrayando la importancia de reconocer los momentos de agotamiento emocional y buscar espacios seguros para compartir y sanar. “No llevarse los problemas a casa” es una de las claves para sostenerse en esta labor.

Respecto a los familiares, Cánovas señaló que los miedos más frecuentes giran en torno a no saber cómo actuar en los momentos finales, no saber qué decir o sentir que no estuvieron a la altura. “El miedo a no haberlo hecho bien, a no haber estado en el momento adecuado, es muy común”, afirmó, destacando la importancia de acompañar también a los familiares en su proceso emocional.