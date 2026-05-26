La Enfermería, clave frente a la soledad no deseada de los mayores en la Región de Murcia

La soledad no deseada se ha consolidado como una de las grandes preocupaciones del envejecimiento, hasta el punto de poder considerarse una de las plagas sociosanitarias del siglo XXI. Miles de personas mayores viven solas, muchas veces en una situación de fragilidad física o emocional que pasa desapercibida hasta que aparece un problema de salud grave. En ese terreno, tantas veces invisible, la Enfermería ocupa un papel clave, por su cercanía y su contacto directo con el paciente, detecta el aislamiento, previene riesgos y acompaña.

De ello hablamos en «Tiempo de enfermeras» con Isabel Salinas, enfermera y experta en la materia, que ha presentado una ponencia sobre la soledad no deseada en la Jornada Regional de Responsables de Enfermería de Atención Primaria celebrada en Caravaca de la Cruz (Murcia).

Un problema de salud pública, no solo un sentimiento

Salinas subraya que la soledad no deseada en los mayores no es únicamente un sentimiento, sino «un problema de salud pública y, además, prioritario», que afecta a uno de cada cinco mayores y agrava el deterioro físico y mental de quienes la sufren.

La especialista distingue además entre dos realidades que conviene no confundir:

Estar solo : un estado físico y objetivo, la simple ausencia de compañía, que incluso puede elegirse y producir bienestar, paz o tranquilidad.

: un estado físico y objetivo, la simple ausencia de compañía, que incluso puede elegirse y producir bienestar, paz o tranquilidad. Sentirse solo: una emoción subjetiva, un sentimiento de aislamiento y desconexión con el entorno que puede generar sufrimiento aunque la persona esté rodeada de gente.

La diferencia está en cómo nos hace sentir esa situación, resume

Las señales que encienden la alerta

Detectar la soledad no deseada pasa por advertir pequeños cambios. Según Salinas, existen alertas claras que los profesionales aprenden a identificar: descuido en la higiene personal que antes no existía, desorden o falta de limpieza en el domicilio, apatía, alteraciones del sueño y cambios en los hábitos de alimentación o de apetito. A ellas se suma un componente emocional muy revelador: la sensación que transmite el paciente de «no servir para nada» o de sentirse una carga.

Esas señales se reparten por todas las esferas de la persona -física, emocional y social- porque la soledad actúa como un factor de estrés crónico. Entre sus efectos, la enfermera enumera consecuencias cardiovasculares como la hipertensión, el aumento del cortisol -la hormona del estrés-, la debilitación del sistema inmune y una mayor vulnerabilidad frente a las infecciones. En el plano emocional, depresión y ansiedad alimentan un círculo vicioso que agrava progresivamente la situación.

La Enfermería comunitaria, «el radar» del sistema

Salinas reivindica el papel de la enfermería de atención primaria y de los programas de atención domiciliaria como «el radar» del sistema sanitario. «Somos la puerta de entrada del paciente en los programas de salud», explica, y esa posición de proximidad permite identificar las señales de alarma y poner en marcha las intervenciones necesarias. La herramienta más potente, insiste, es la detección precoz.

El vínculo de confianza, añade, se construye con continuidad asistencial y escucha activa, atendiendo a una misma población durante años, respetando sus decisiones y sus valores y manteniendo una comunicación empática y libre de juicios que empodere al paciente.

Las dificultades: el miedo al rechazo

Entre los obstáculos para intervenir, la enfermera señala el miedo al rechazo y la vergüenza que sienten muchas personas a la hora de reconocer su situación, así como la desconfianza inicial a la hora de compartir su intimidad con profesionales a los que aún no conocen.

Prevenir con pequeñas acciones

Para Salinas, la acción más eficaz es la prevención, y esta pasa por promover un envejecimiento activo mediante talleres de ejercicio físico, nutrición, sueño, lectura, memoria o alfabetización digital. «Algo tan sencillo como enseñar a un mayor a hacer una videollamada con un familiar; todo suma», apunta.

La especialista apela también a la corresponsabilidad de instituciones y sociedad: redes de apoyo en los barrios, encuentros intergeneracionales y gestos cotidianos que marcan la diferencia. «La soledad no deseada se combate con pequeñas acciones: un saludo a un vecino, una llamada a un amigo que sabemos que lo necesita, un minuto de escucha», concluye.

Un fenómeno, en definitiva, que va en aumento, en España se estima que el 20 % de las personas sufre soledad no deseada, según datos de 2024.