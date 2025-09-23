La enfermería, clave en el Alzheimer: cuidados integrales, apoyo al cuidador y coordinación asistencial

En el espacio radiofónico “Tiempo de enfermeras”, el protagonismo ha recaído hoy en Alberto Hiciano, doctor en enfermería, enfermero de familia y de salud mental, y coordinador del programa formativo AIR de salud mental de la Región de Murcia. Hiciano ha puesto el foco en la importancia de los cuidados integrales en el abordaje del Alzheimer, una enfermedad que, según ha recordado, “afecta no solo a la memoria, sino a la vida entera de las personas y sus familias”.

Durante la entrevista, Hiciano ha subrayado que la labor de la enfermería es esencial en todas las etapas de la enfermedad: “En las fases iniciales, nuestro objetivo es promover la mayor independencia posible, trabajando la estimulación cognitiva. Conforme avanza la patología, la persona necesita más apoyo en actividades cotidianas y, en las etapas finales, los cuidados de confort son fundamentales, tanto para el paciente como para su familia y el cuidador principal”.

El especialista ha destacado el papel de la enfermería en la elaboración de estrategias de estimulación cognitiva y sensorial, así como en la estructuración de rutinas que favorecen el bienestar y ralentizan el deterioro. Además, ha puesto en valor el trabajo conjunto con terapeutas ocupacionales: “Cuando ambos perfiles colaboran, el resultado es un trabajo increíble”.

Respecto a la adaptación de las actividades y rutinas, Hiciano ha explicado que es fundamental observar la evolución del paciente y adaptar el apoyo a medida que la enfermedad progresa, desde tareas instrumentales como el manejo del dinero hasta actividades básicas como vestirse o ducharse.

El entorno también juega un papel crucial: “Factores como el ruido, la iluminación, las señales visuales y los hábitos de sueño, alimentación y ejercicio son determinantes para el bienestar de la persona con Alzheimer”, ha señalado.

En cuanto a la prevención del Delirium y la política de “contención cero” en hospitales y residencias, Hiciano ha explicado que en el Hospital Román Alberca, donde trabaja actualmente, se apuesta por evitar las contenciones físicas mediante la observación y la intervención temprana de las enfermeras especialistas.

Sobre la situación de los recursos humanos en la Región de Murcia, Hiciano ha reconocido que “el personal es insuficiente para una población cada vez más envejecida”, aunque ha valorado los avances en la creación de plazas de especialistas en salud mental y geriatría.

Finalmente, ha destacado la importancia de la coordinación con trabajadores sociales para facilitar el acceso a recursos comunitarios y centros de día, asegurando así un itinerario de cuidados adecuado para las personas con Alzheimer y sus familias.