La enfermería del 061 enseña a la ciudadanía a salvar vidas con maniobras de RCP

En el marco del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, celebrado el pasado 16 de octubre, el Servicio de Urgencias y Emergencias 061 del Servicio Murciano de Salud (SMS) instaló un hospital de campaña en la plaza de Santo Domingo de Murcia para ofrecer formación gratuita en RCP y primeros auxilios a la ciudadanía. En el espacio radiofónico Tiempo de enfermeras, realizado junto al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, conversamos con Remedios Gómez, directora de Enfermería del 061, quien destacó el éxito de la jornada: “Se formaron a casi 1.000 personas durante todo el día. Es fundamental contar con población capacitada para actuar ante una emergencia”.

Formación desde los 4 años Gómez subrayó la importancia de incluir esta formación en el sistema educativo desde edades tempranas, "la nueva guía del Consejo Europeo de Resucitación recomienda iniciar la formación en RCP desde los 4 años, al menos una vez al año durante todo el ciclo escolar". El 061 trabaja con enfermeras escolares para establecer itinerarios formativos en colegios, además de formar a trabajadores de empresas, cuerpos de seguridad, bomberos y la población general. También promueve la instalación de desfibriladores (DEA) en espacios públicos.

Interés ciudadano y aprendizaje práctico Durante la jornada, personas de todas las edades se acercaron al hospital de campaña, desde niños hasta mayores de 80 años. "Todos tenían muchas ganas de aprender. El procedimiento es sencillo: detectar la parada, colocar a la persona boca arriba sobre una superficie dura y realizar compresiones torácicas con los brazos entrelazados en el centro del pecho", explicó Gómez. También se abordaron maniobras ante atragantamientos, "Si la persona tose, hay que animarla a seguir. Si no puede expulsar el objeto, se realiza la maniobra de Heimlich: colocarse detrás, presionar con fuerza hacia dentro y arriba en el abdomen. Si pierde el conocimiento, se inicia la RCP".