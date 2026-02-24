La enfermera escolar gana peso en las aulas murcianas como pilar de salud y prevención

La presencia de enfermeras en los centros educativos se consolida como una herramienta clave para mejorar el bienestar integral de la comunidad escolar. Así lo defiende María José Galiana Gómez, responsable de Enfermería del Centro de Salud del Barrio del Carmen y profesora asociada de la Universidad de Murcia, quien detalla cómo esta figura -implantada en la Región hace algo más de una década- contribuye no solo a la atención sanitaria inmediata, sino también a la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y la educación para la salud desde edades tempranas.

La especialista subraya que contar con una enfermera escolar aporta tranquilidad a familias y docentes, al tiempo que refuerza el autocuidado y la detección precoz de problemas de salud física y emocional. Todo ello se ha puesto sobre la mesa en la Jornada de Enfermería Escolar, un encuentro profesional donde distintas enfermeras comparten experiencias reales de su trabajo diario en los colegios.

Escucha la entrevista completa y descubre por qué la salud también se enseña y se aprende dentro del aula.