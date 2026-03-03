La enfermera escolar se afianza en la Región de Murcia como apoyo clave para la salud y la educación

La figura de la enfermera escolar gana peso en la Región de Murcia como un recurso cada vez más valorado dentro de los centros educativos. Así se puso de manifiesto durante la II Jornada de Enfermería Escolar, organizada en Murcia por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y el sindicato SATSE, donde ponentes y asistentes coincidieron en señalar que su presencia en los colegios e institutos supone una garantía asistencial para el alumnado, un apoyo para el profesorado y una herramienta clave para coordinar salud y educación.

En la entrevista emitida en Más de uno Murcia, la enfermera del IES Gil Junterón de Beniel, María Dolores López Torres, ha explicado que el trabajo de estas profesionales va mucho más allá de la atención puntual ante una urgencia o un problema de salud. Su labor incluye seguimiento de alumnos con patologías crónicas, educación para la salud, prevención, coordinación con las familias y colaboración directa con el equipo docente.

López Torres ha defendido que la enfermera escolar aporta seguridad al centro educativo y contribuye a una mejor integración del alumnado con necesidades sanitarias o específicas, facilitando además la convivencia diaria en las aulas. En este sentido, ha subrayado la importancia de avanzar hacia un modelo en el que los centros cuenten con una enfermera de referencia estable, como una figura plenamente integrada en la comunidad educativa.

La experiencia del IES Gil Junterón se presenta, además, como un ejemplo de coordinación entre el ámbito sanitario y el pedagógico, especialmente a través de su Plan de Atención a la Diversidad, donde la intervención de la enfermería escolar ayuda a adaptar la respuesta educativa a las distintas realidades del alumnado.

La jornada celebrada en Murcia ha servido también para reforzar una reivindicación compartida por el sector: consolidar la presencia de la enfermera escolar en los centros como una inversión en prevención, atención y equidad, con el objetivo de que el derecho a la salud y el derecho a la educación avancen juntos.