Sexo Sentido

Dudas y problemas sexuales: El 80% de hombres no acuden al especialista por vergüenza

Hay cuestiones que se siguen ocultando los hombres, sobre todo en cuanto a sexualidad masculina se refiere. La vergüenza, los tabúes y las creencias limitantes dan lugar a que algunos hombres no se sientan especialmente cómodos a la hora de expresar de manera pública sus inquietudes sexuales, ya no solo con personas de confianza si no con un especialista.

Onda Cero Murcia