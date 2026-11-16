Con Lola Gracia

Dives like us: las Grecas

Saltaron a la fama por crear el gipsy rock, el rock gitano. Mezcla sin complejos del flamenco de barrio, la rumba y los sonidos modernos afroamercanos

María Paz Martínez

Murcia |

Lola Gracia
Lola Gracia

En Divas like us, con Lola Gracia, recordamos a Las Grecas. A pesar de tener una corta carrera musical, dejaron una honda influencia en artistas como Rosalía, C-Tangana o La Mala Rodríguez. Auténticas percusoras del flamenco urbano. Con apenas 19 y 16 años, rompieron los moldes de la música en España tardofranquista junto a músicos del barrio madrileño de Caño Roto.

a pesar de su arrollador éxito comercial y su estética transgresora, la carrera del dúo fue breve y estuvo marcada por las dificultades personales.

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