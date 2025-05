Divas like us: Rosana

En esta entrega de Divas like us, Lola Gracia nos invita a sumergirnos en la vida y obra de Rosana, una de las cantautoras más queridas del panorama musical en español. Con una trayectoria marcada por la autenticidad, la esperanza y letras cargadas de emoción, Rosana conquistó el mundo con su álbum debut “Lunas Rotas” en 1996, del que se desprenden joyas como El Talismán, Si tú no estás aquí o la introspectiva Lunas Rotas, incluida en la banda sonora de una película producida por Quentin Tarantino.

Descubrimos cómo, tras comenzar escribiendo para otros artistas, Rosana se convirtió en referente propio, y repasamos algunas curiosidades: su colaboración con Rubén Blades, su participación como coach en La Voz, el himno que compuso para la selección española de fútbol, e incluso cómo estuvo a punto de ceder El Talismán a Ana Belén.

La diva canaria ha sido galardonada con múltiples premios, como el Premio Ondas, el Micrófono de Oro o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Gobierno Canario. Todo un homenaje sonoro a una mujer que ha hecho de la emoción una bandera, y que sigue tocando corazones con canciones como Llegaremos a tiempo, Contigo o A fuego lento, inmortalizadas en telenovelas, anuncios y, sobre todo, en la memoria colectiva.