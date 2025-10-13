Con Lola Gracia

Divas like us: Raphael: del niño prodigio al ‘performer’ eterno

Lola Gracia y Julián Vigara (Más de Uno Murcia, Onda Cero) firman una segunda entrega dedicada a Raphael: su salto a Miami en los 80, la potencia escénica que lo hace inimitable, los compositores que marcaron su carrera y una anécdota de radio que revela su talla humana.

Julián Vigara

Murcia |

Lola Gracia, periodista

Raphael, intérprete total. Lola Gracia, subraya que en teatro se entiende mejor su propuesta: no solo voz, también gesto, dramatización y energía física sobre el escenario. “Tenemos al gran cantante y al gran performer”, concluye Lola.

Los 80, cambio de vida

La conversación sitúa a la familia en Miami, “en una casa de ensueño”, una etapa de éxitos y grandes giras.

Compositores y etapas

Se recuerda el vínculo troncal con Manuel Alejandro, colaboraciones con José Luis Perales, y el empuje de temas que marcaron época. En 1992, llega otro “petardazo” firmado por Willy Chirino. Ya en 2000, Raphael cumple un deseo largamente acariciado: actuar en teatro musical con Jekyll & Hyde.

Anécdota en Onda Cero Murcia

Julián cuenta que, hace dos décadas, Raphael llegó dos horas antes a una grabación y decidió esperar en la redacción hasta que terminara el directo: educación, oficio y respeto por el equipo.

Resiliencia y reinvenciones

El programa menciona el parón por problemas de salud en 2003 y su regreso con formatos sinfónicos, colaboraciones con artistas indie, un trabajo conjunto con Pablo López (2023) y, más recientemente, un homenaje a la chanson francesa con guiños a Édith Piaf, donde la producción juega con tonalidades y “duetos imposibles”.

Ficha del episodio

  • Sección: Divas like us
  • Tematica: Raphael (2ª entrega)
  • Voces: Lola Gracia y Julián Vigara
  • Programa: Más de Uno Murcia (Onda Cero)
  • Producción: Sol Rentero
