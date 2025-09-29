Divas like us | Raphael: del coro de Cuatro Caminos al Olympia de París (parte I)

Infancia, primeras tablas y una voz que despunta Nacido en Jaén, se trasladó con apenas nueve meses a Madrid. Creció en la glorieta de Cuatro Caminos, entró con cuatro años en el coro del colegio —no fue un alumno brillante, pero su talento le abrió puertas— y ayudó en la economía familiar trabajando en una sastrería (no es casual que siempre haya cuidado tanto la puesta en escena). Muy pronto comenzó a cantar en emisoras de radio y a presentarse a concursos; con nueve años fue reconocido como mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo.

Nace “Raphael”: la “PH” que lo cambió todo La anécdota es célebre: su nombre artístico luce PH por su primera discográfica, Philips. A su lado aparece Paco Gordillo, su primer mánager, y comienza a asomar el tándem con Manuel Alejandro, sociedad creativa que marcaría una época. Llega el empujón del Festival de Benidorm, pero el salto no fue inmediato: aquellos años se fogueó en clubs, entre copas que volaban sobre el piano y parejas que iban más a “pegarse el filete” que a escuchar. De esa escuela sale también su primera gran aventura en carretera: la “gira del hambre”, cuando todavía “nadie sabía quién era”.

Eurovisión y la televisión: la conquista de las casas Todo cambia al aparecer en TVE y, sobre todo, al representar a España en Eurovisión dos años seguidos: primero con “Yo soy aquel” (1966) y después con “Hablemos del amor” (1967). El séptimo puesto de la primera actuación encendió un fenómeno popular: el público quiso aún más a Raphael, y los teléfonos empezaron a sonar desde media Europa, con especial fuerza en Francia. Con 22 años cumplió un sueño: debutar en el Teatro de la Zarzuela con un recital maratoniano que dejó claro que había nacido un artista distinto.