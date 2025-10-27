Divas like us: Marisa Paredes

Fue musa de Almodóvar, pero antes fue mucho más: la actriz que dio rostro al misterio, a la fragilidad convertida en fuerza, al dolor que se lleva con elegancia. Marisa Paredes es una de esas mujeres que no interpretan, sino que habitan los personajes; que no hablan, sino que arden con cada palabra.

En este podcast de Divas like us, Lola Gracia nos lleva por su trayectoria, desde aquellos primeros pasos en el teatro hasta sus películas más emblemáticas -Tacones lejanos, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre-. Un recorrido por la vida y el alma de una actriz que ha hecho del silencio un idioma y de la emoción, un arte.

Un retrato íntimo de la mujer que se convirtió en símbolo del cine español, sin dejar de ser, sobre todo, una diva: humana, intensa y luminosa.