Divas like us: Juan Gabriel

En este nuevo podcast de Divas Like Us, Lola Gracia rinde homenaje a Juan Gabriel, una figura irrepetible que rompió moldes dentro y fuera del escenario. Desde su infancia marcada por la ausencia y la dificultad, hasta su consagración como uno de los compositores más prolíficos y queridos de la música en español, el espacio repasa las canciones, las heridas y la valentía emocional que definieron su obra. Un viaje sonoro por Amor eterno, Noa Noa o Se me olvidó otra vez, para entender por qué Juan Gabriel no solo fue un artista, sino un símbolo de libertad y autenticidad que sigue emocionando a generaciones enteras.