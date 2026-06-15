Divas like us: De La India a Celia Cruz - las mujeres que conquistaron la salsa

La salsa no es un género musical creado por una única persona ni en un único país — es el resultado de una evolución colectiva donde África, España y el Caribe tejieron la historia más sensual de Occidente.

Aunque su cuna rítmica germina en Cuba, con el mestizaje entre la percusión africana yoruba y congo - la clave, ese patrón de cinco golpes que guía toda orquesta - y la estructura europea heredada de la colonización española, su consolidación comercial y cultural ocurrió en Nueva York durante los años 60. Allí, en el Bronx neoyorquino, germinó un fenómeno que transformaría la música universal.

En esta edición especial de «Divas like us», Lola Gracia rastrea a las grandes mujeres que desafiaron un género históricamente dominado por hombres. La India (Princesa de la Salsa) revolucionó la década de los 90 con su voz de rango operístico, convirtiéndose en símbolo del empoderamiento femenino mediante himnos como «Mi Mayor Venganza» y su icónico dúo «Vivir Lo Nuestro». Celia Cruz, la Reina de la Salsa, dejó su impronta eterna con temas como «Bemba Colorá», mientras que personalidades como Lola Flores, Gloria Estefan y Niña Pastori demostraron que el ritmo caribeño trasciende fronteras y géneros.

La sección recorre también el encuentro entre la salsa y el flamenco, cuando Federico García Lorca escribió «Son de Negros en Cuba» (1930) tras su liberadora estancia en Santiago, la poesía y el ritmo se abrazaron en una estructura de montuno que hoy resuena en las actuales interpretaciones salseras.

Héctor Lavoe, El Cantante de los Cantantes, emerge como la voz cristalina que encarnó el alma de la música tropical junto a Willie Colón. Su legado, «El Cantante», «Periódico de Ayer», «Juanito Alimaña», permanece como referencia ineludible en cualquier conversación sobre la salsa.

El espacio de Lola Gracia es un viaje por la revolución femenina en un género que comenzó siendo afroantillano y hoy es patrimonio universal.