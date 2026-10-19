Divas like us: Federico Garcia Lorca, el gran divo de las letras españolas

El poeta y dramaturgo más influyente y popular de la literatura española del siglo XX protagoniza esta semana la sección Divas like us de Más de uno Murcia. Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, Granada, 1898-1936), figura clave de la Generación del 27, combinó como pocos la tradición popular andaluza con las vanguardias de su tiempo. Y lo hizo con tanto éxito que su obra sigue sonando, literalmente, casi un siglo después.

De la Residencia de Estudiantes a Nueva York

En 1919 se instaló en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde trabó una estrecha amistad con Salvador Dalí y Luis Buñuel. La convivencia de los tres, con sus afinidades y sus desencuentros, ha dado pie a numerosas lecturas biográficas. En 1928 llegó el éxito con el Romancero gitano, cuyo "Romance sonámbulo" popularizó el verso "Verde que te quiero verde", que más tarde musicó Manzanita. Un año después viajó a Nueva York, una experiencia que empujó su estilo hacia el surrealismo y la denuncia social y que dio lugar a Poeta en Nueva York. De aquellos meses se conservan cartas que, según recoge el hispanista Ian Gibson, el mayor especialista en su figura, el poeta pidió destruir sin que se cumpliera su deseo.

Teatro para el pueblo

Durante la Segunda República fundó y dirigió La Barraca, una compañía universitaria ambulante que llevó el teatro clásico a los pueblos más alejados del país. En esa etapa maduraron sus grandes tragedias, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Era de ideas progresistas y de izquierdas, aunque José Antonio Primo de Rivera sentía por él una notable admiración. Lorca gozó de prestigio y fama en vida, pero su economía dependía en buena medida de su padre, un próspero propietario que arrendaba tierras y prestaba dinero. Hay quien sostiene que en su muerte pudieron pesar también viejas rencillas personales contra el "señorito de Granada".

El poeta que recogió el cancionero popular

Lorca recopiló cantares tradicionales y los armonizó para piano, y gracias a ese trabajo hoy podemos escuchar piezas como Anda jaleo (en la versión de Estrella, Kiki y Soleá Morente), Los cuatro muleros (Miguel Poveda), el Zorongo gitano (Amaia y Silvia Pérez Cruz) o La Tarara (María Villalón), que él estrenó en 1931 con La Argentinita. También sus versos teatrales encontraron voz, como la Nana del caballo grande de Bodas de sangre, interpretada por India.

La lista de adaptaciones es larga. Camarón convirtió en un disco histórico La leyenda del tiempo, compuesta y adaptada por Ricardo Pachón a partir de un fragmento de Así que pasen cinco años (1931), y Enrique Morente y Leonard Cohen unieron sus voces en La aurora de Nueva York.

Un final trágico

Al estallar la Guerra Civil, Lorca fue detenido en Granada por las fuerzas franquistas a causa de sus ideas progresistas y de su homosexualidad. Lo fusilaron en agosto de 1936, con 38 años, y se convirtió en símbolo universal de la libertad y de las víctimas del conflicto. Sus restos siguen sin aparecer.

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