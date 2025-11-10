Divas like us”: duelo de divas

El nuevo podcast de 'Divas like u's entra en el ring más rentable del star-system: el 'duelo de divas'. Lola Gracia desmonta, con bisturí periodístico y sentido del humor, esas confrontaciones que la industria y los medios han convertido en motor narrativo: ¿competencia artística genuina o campaña de marketing con coraza de ego? A partir de casos icónicos -las comparaciones entre Madonna y Lady Gaga, las pullas convertidas en meme entre Mariah Carey y Jennifer Lopez, o los cara a cara históricos en nuestra escena- la sección traza una crónica sobre cómo se alimenta una rivalidad, quién la escribe (artistas, sellos, fans y prensa, todos a una) y por qué el público la compra con la misma pasión con la que tararea un estribillo. Hay contexto musical y audiovisual, canciones y momentos clave, pero también lectura crítica: el precio de sostener una corona, el papel de las redes en amplificar cada gesto y la ironía de que muchos 'duelos' acaban en colaboraciones o en respetos mutuos que desarman el relato bélico. Un episodio ágil y disfrutable, perfecto para escuchar y discutir: cuando el espectáculo enfrenta a dos reinas, rara vez pierde el público… y casi siempre gana la mitología pop.