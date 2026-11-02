Divas like us: Dolly Parton

Detrás del pelucón, los brillos y la sonrisa imborrable, Dolly Parton escondía una de las mentes artísticas más generosas de la música universal. La artista falleció el pasado 25 de agosto y, en "Divas like us", la periodista Lola Gracia le rinde homenaje en Más de uno Murcia.

Nació en 1946 en una cabaña de una sola habitación en Locust Ridge (Tennessee), cuarta de doce hermanos, y convirtió aquella pobreza en canciones como Coat of Many Colors. Escribió I Will Always Love You en una sola noche, como carta de despedida a su mentor, y rechazó que Elvis Presley la grabara cuando su mánager reclamó la mitad de los derechos. Años después, Whitney Houston la hizo inmortal. Fundó Dollywood y, con la Imagination Library, ha regalado más de 200 millones de libros a niños de todo el mundo.

Escucha la grabación completa y descubre a la mujer que la industria quiso encasillar como una cara bonita y que acabó siendo una de las empresarias y filántropas más brillantes del espectáculo.