Divas like us: Divas reunidas

Divas like us cierra temporada por todo lo alto y lo hace mirando atrás, hacia las grandes. Bajo el título «Divas reunidas» -guiño cómplice a aquel viejuno Juegos reunidos Geyper-, Lola Gracia firma un repaso por algunas de las voces más consagradas que han sostenido la sección desde su primera entrega.
El recorrido arranca con dos nombres que marcaron una época de la cultura popular española y cuya ausencia dejó huella: Lola Flores, que se fue demasiado pronto en 1994, y Rocío Jurado. Dos figuras de las que cabe pensar, como recuerda Lola Gracia, que «hay gente que no debería morir nunca».
A partir de ahí, la propuesta hilvana parejas de voces y canciones convertidas en auténticas historias de amor ,casi siempre desgarrado, en clave de copla y de bolero.